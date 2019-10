Bitalk - Vauro, la resistenza non è finita

Vauro è un intellettuale da sempre impegnato nelle battaglie civili. Profondo conoscitore del ’68, racconterà la sua personale rivoluzione culturale attraverso le sue tavole d’autore. Per l’occasione, presenterà per la prima volta in Puglia, La zecca, edito da Left e Aliberti, una raccolta di 320 tra vignette e tavole, dove la matita irriverente di Vauro è un affondo alla politica e un invito all’umanità e ai grandi valori civili.



Sabato 2 novembre - ore 22:00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sancti Nicolai Convivium, Piazza Cattedrale, 35



Dalla matita di Vauro alla cracker art di Giuliano Grittini, l’arte degli anni di piombo attraversa tutto il festival con la mostra "Il '68 e gli anni di piombo - la cultura pop tra mito e bellezza".

Dal 30 ottobre al 3 novembre

dalle ore 18.00 alle ore 22.00 | Sabato dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Sancti Nicolai Convivium - Piazza Cattedrale, 35, Bitonto (Ba)

Ingresso libero