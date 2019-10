Sabato 26 ore 18.00 appuntamento con l’itinerario “Bitonto e le Edicole Votive”. Il percorso si snoderà per i vicoli del centro antico di Bitonto, ripercorrendo le principali testimonianze della devozione popolare, attraverso la disamina delle numerose edicole votive: dalle più datata risalente alla fine del XIV secolo a quelle novecentesche.

Costo: 10 euro

Punto d'incontro Porta Baresana: predella dei santi protettori.

Edicole:

Via Amedeo, Arco Pinto, Arco San Rocco, Via De Ilderis, Piazza Cattedrale, Piazzetta Caffarelli, Arco Galassi, Arco Via San Luca , Via San Luca, Porta Carmine, Strada Muro del Carmine, Piazza La Maja, Piazza Minerva, Largo Teatro



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono