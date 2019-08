Bitonto e il suo olio tra sapori e tradizioni: visita gratuita nel centro storico e Gran Galà della focaccia

Venerdì 30 agosto, alle ore 18, torna a Bitonto Ole@tour; la visita gratuita che attraversa i luoghi della storia e della tradizione bitontina: la partenza è prevista dal Torrione Angioino, la passeggiata proseguirà con la guida all’esterno della Cattedrale romanica e ai forni antichi di Bitonto.

L’iniziativa è parte del progetto EΛAIA OLEA OLIVA – Coltura dell’olivo e cultura dell’olio d’oliva in Terra di Bari finanziato dal FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – ‘Patto per la Puglia’ AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI, ideato e promosso da Cooperativa Ulixes scs, Dipartimento di Studi Umanistici (Disum) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Thesis srl e Social Lab.

L'incontro è previsto alle 18 nei pressi del Torrione angioino e a seguire ci sarà il Gran Galà della Focaccia organizzato dal Gal Nuovo Fior D'Olivi.

Ole@tour 'Bitonto e il suo olio tra sapori e tradizioni' è un'attività ad accesso gratuito con obbligo di prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI:

info@cooperativaulixes.it

Officine Culturali di Bitonto

Largo Gramsci 7

080 374 3487