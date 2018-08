Bitonto sotto le stelle: dall'Ottocento all'età contemporanea

In occasione della Bitonto Estate 2018, in continuità con le attività di visite guidate svoltesi negli ultimi quattro anni e promosse dal Comune di Bitonto e dalla Regione Puglia (Open days, Educational tour, gestione e integrazione delle attività dell’Info Point cittadino), tornano le visite guidate gratuite, passeggiate “tematiche” alla scoperta di alcuni tra i più importanti siti storico-artistici bitontini.



Venerdì 31 agosto vi condurremo nella città contemporanea, rappresentata dal teatro 'T.Traetta', il palazzo Cioffrese, il ponte del Maria Cristina di Savoia dell'architetto Castellucci, le insegne liberty, le testimonianze fasciste..Le attività si svolgeranno in due turni, alle ore 20:00 e alle ore 21:30 a cura di guide esperte della Cooperativa Ulixes.

Ogni turno prevede un numero massimo di 25 partecipanti, per un totale di 50 a serata



E' gradita la prenotazione al n. di tel 0803743487

o inviando un messaggio privato alla pagina Facebook https://www.facebook.com/Bitonto-sotto-le-stelle-476083942850531/ con nome, cognome, data dell'evento, numero di partecipanti e numero di telefono per eventuali comunicazioni.



Il punto d’incontro sarà presso il Torrione Angioino in piazza Cavour, 10’ prima dell’inizio di ogni turno.