L'associazione PugliArte sostenuta dal comune di Bitritto organizza per il giorni 27-28-29 di settembre la II edizione di:“Bitritto Sotterranea”, una mostra unica nel suo genere, nella quale i visitatori potranno ammirare reperti archeologici delle diverse epoche susseguitesi nell'antico centro di Bitritto, appartenenti alla Collezione Privata “Pasquale Raso”. La mostra, voluta dal Comune di Bitritto e dall'Associazione PugliArte, è nata dalla volontà di recuperare il Castello ed adibirlo sempre più a contenitore culturale, si vuole dunque aprire il cuore di Bitritto ai suoi cittadini e non. La suggestiva location testimonia e racconta essa stessa la storia di Bitritto, centro del potere politico, militare ed economico. Il percorso storico sarà strutturato da guide abilitate della regione Puglia e prenderà in esame soprattutto la zona ipogeica, riemersa dopo i restauri avvenuti negli anni 70′ del novecento.



Ingresso gratuito



Le visite guidate saranno organizzate nei seguenti orari:

27/09 ore 17.00 – 19.00

28/09 ore 10.30 – 12.00 – 17.00 – 19.00

29/09 ore 10.30 – 12.00 – 17.00 – 19.00

Gli intermezzi teatrali saranno organizzati nelle seguenti date:

28/09 ore 20.00

29/09 ore 11.00

29/09 ore 19.00



Le visite guidate devono essere prenotate a info@pugliarte.it indicando un cognome, il numero di partecipanti, il giorno e l’orario scelto.