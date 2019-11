Il duo Black Stax, con Felicia Loud e Mc Jace, in concerto al Joy's Pub

Nasce all'insegna della black music di qualità il nuovo live del Joy’s Pub di Bari (C.so Sonnino 118, info: 080.554.28.54). Sarà lo straordinario duo Black Stax, formato dalla cantante e attrice Felicia Loud e dal veterano della scena hip hop di Seattle l’Mc Jace, venerdì 29 alle 22 a esibirsi per la rassegna “World Joy’s Tour Music”. Il concerto sarà anticipato da un incontro con i due musicisti che vedrà la partecipazione del critico musicale Nicola Gaeta e del giornalista Nicola Morisco.

Attivi da dieci anni, i Black Stax è un duo molto attivo in campo artistico e sociale soprattutto per le nuove generazioni. Esaltano l’eredità della Black Arts & Culture e raccolgono nel loro progetto tutte le forme di musica e arte black che rafforzano la propria espressione culturale.

Felicia Loud ha lavorato molto in teatro, con le opere “Pullman Porter Blues” (Seattle Repertory Theatre), “Lady Day at Emerson’s Bar & Grill” (Strawberry Theatre) e “I Know Why The Caged Bird Sings” (Theatre Off Jackson). Nel 2018 è stata nominata per un Gregory Award per la sua interpretazione di Billy Holiday in “Lady Day at Emerson’s Bar & Grill” ed è apparsa anche nella produzione di “Rock Of Ages” al 5th Avenue Theatre. Ha anche lavorato come regista per giovani studenti presso il Langston Hughes Performing Arts Center.

Jace Mc, invece, ha contribuito a definire la scena hip hop ideando il “Summit Hip Hop”, in collaborazione con il Festival Sundiata. È stato co-fondatore del festival Dope Emporium nel 2005, insegnante di scrittura creativa per Richard Hugo House, Lengston Hughes Performing Arts Center e, di recente, insegnante per l’Hip Hop Artists Residency al MoPop.

Tutti i progetti realizzati negli anni dai Black Stax, hanno sempre ricevuto molto seguito, come dimostrano il debut album “Talking Buildings” (2010), disco in cui è presnete il brano “Spell On You” entrato in classifica anche in Nigeria. L’album “Live at The Triple Door” (2013), pubblicato in collaborazione con TAF Academy e S.T.E.M, ha anticipato la loro serie “ILL-US-TRAIT” (2017), dalla quale sono stati poi promossi i singoli “Unexpected Shots” e “Vintage”, diventati dei veri cult.

I Black Stax abbattono qualsiasi classificazione grazie al loro sound eclettico e squisitamente “urban”, che comprende r&b, soul, jazz, blues di strada e r‘n’r. Nelle loro esibizioni, non mancano messaggi di giustizia sociale e sensibilizzazione comunitaria.