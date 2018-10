Giovedì 11 ottobre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è «BlacKkKlansman», diretto da Spike Lee, adattamento cinematografico dell'omonimo libro scritto dall'ex poliziotto Ron Stallworth, conJohn David Washington e Adam Driver. Il film racconta la storia vera di Stallworth, ufficiale di polizia afroamericano del Colorado, e il suo progetto di infiltrazione nel Ku Klux Klan. Dovrà però vedersela con non poche insidie, in un'America in cui il razzismo strisciante è molto diffuso.