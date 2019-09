Il film 'Blinded by the Light' in lingua originale al Multicinema Galleria di Bari

Giovedì 12 settembre (18.00 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Blinded by the Light», diretto da Gurinder Chadha. Il lungometraggio è l'adattamento cinematografico delle memorie «Greetings from Bury Park» del documentarista e giornalista britannico Sarfraz Manzoor. È basato sulla sua vita e su un'ossessione adolescenziale per Bruce Springsteen: tramite le canzoni del Boss cercherà se stesso, scoprendo il valore della vita.