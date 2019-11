'Nel blu dipinto di luci', con le luminarie ispirate a Pino Pascali e Domenico Modugno Polignano si trasforma in un meraviglioso villaggio Natalizio

Dal 30 novembre al 6 gennaio, Polignano a Mare sarà protagonista del Natale con “Nel blu dipinto di luci”, evento gratuito organizzato dal comune, che vedrà la città costellata da maestose e originali luminarie d’artista accese ogni fine settimana per tutta la durata della manifestazione.

L’inaugurazione è prevista per sabato 30 novembre alle 16.30 con l’accensione delle luminarie e gli affascinanti spettacoli del Gruppo Sbandieratori e Musici "Rione San Basilio" di Oria.

Il centro di Polignano ospiterà tante casette e mercatini di Natale. Tutti i giorni, nelle casette di piazza Aldo Moro si potranno acquistare prodotti tipici e dolci natalizi. Nelle casette in piazza San Benedetto e in piazza Vittorio Emanuele, invece, si venderanno oggetti natalizi di ogni tipo. Sono in programma, inoltre, laboratori di cucina gratuiti in Piazza Aldo Moro, a cura dell’IPSSEOA “D. Modugno” di Polignano.

Sempre in piazza Aldo Moro ci saranno una grande pista di pattinaggio su ghiaccio di 200 metri quadrati e la casa di Babbo Natale, visitabile ogni giorno.

Di domenica, invece, saranno aperti anche i mercatini di artigianato in Via Pompeo Sarnelli e in Via Martiri di Dogali e ogni week-end, artisti di strada ed eventi itineranti attraverseranno il borgo in festa.

L’organizzazione e la gestione degli stand, dei mercatini e degli spettacoli saranno a cura di SDM EVENTI.

“Nel blu dipinto di luci” è anche un omaggio alla grandezza di due artisti a cui Polignano ha dato i natali: Domenico Modugno e Pino Pascali. Modugno regnerà sul cielo di Via Roma, con delle luminarie che riprodurranno i versi della sua “Volare” sospesi lungo la strada; a Pascali, invece, sarà dedicata un’installazione luminosa che replicherà la sua celebre “Coda di Cetaceo”.

Le info sulle luminarie e i mercatini che caratterizzeranno il periodo natalizio di Polignano:



Gli orari dei MERCATINI saranno articolati come segue:



30 novembre: dalle 16:30 a fine manifestazione;

DAL 01 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE:

Giorni feriali (lun-ven) : attivi dalle ore 16:30 a fine manifestazione (mezzanotte, l’una circa)

Weekend e festivi: la mattina dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 a chiusura;

DAL 21 DICEMBRE AL 06 GENNAIO:

Mercatini aperti TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 a chiusura;

In foto di trasmette l'ordinanza dei PARCHEGGI BUS e VETTURE per tutta la durata dell'evento.

LUMINARIE accese tutti i giorni a partire dalle ore 16:30;



Luminarie nel centro storico e nelle vie principali di Polignano a Mare.

Casette a tema con prodotti tipici, casetta di Babbo Natale, pista di pattinaggio in Piazza Aldo Moro.

Casette a tema con articoli natalizi e artigianato in Piazza Vittorio Emanuele e in Piazza San Benedetto.

Tutte le domeniche e giorni festivi, un lungo percorso di artigianato con laboratori visivi avranno luogo in Via Martiri di Dogali e Via Pompeo Sarnelli.

Filodiffusione delle canzoni di Domenico Modugno allieterà la vostra passeggiata in via Roma



Per tutte le info in merito vi invitiamo a seguire le pagine Facebook: "Info-Point Polignano" e "Nel blu dipinto di Luci"