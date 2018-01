"Blue bird Bukowski", spettacolo con Vito Signorile e Sara Bevilacqua al Teatro Abeliano

Pensare a Bukowski oggi è come pensare a una possibilità di vita che non c’è più. Eppure di quel’900 non ci siamo davvero liberati. C’è un’anima blues e jazz che ancora persiste, che chiama all’idea di viaggio, all’idea di sogno. C’è ancora un odore di cantina e di vino e di poesia nei sogni di un’intera generazione, desiderio e nostalgia di perdersi in una straziante voglia di vita. E Vito Signorile, attore, regista e uomo di “ordinaria follia”, che in oltre quarantanni di palcoscenico ha attraversato classici dei teatro, drammaturgia contemporanea, teatro popolare, poesia e musica, vi si immerge con giovanile entusiasmo. Ancora in viaggio.

BLUE BIRD BUKOWSKI

drammaturgia riccardo spagnulo

regia licia lanera

con vito signorile e sara bevilacqua

Teatro Abeliano

il 13/01/2018 21.00

il 14/01/2018 18.00