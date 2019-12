Appuntamento a Casamassima con ''Blue Christmas'', concerti, mercatini e luminarie

Slitta di due giorni, assieme a tutti gli eventi inizialmente programmati per venerdì 13 dicembre, l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Aldo Moro. Posticipato, a causa del previsto maltempo che non dovrebbe risparmiare vento e pioggia su Casamassima, anche il concerto di Serena Brancale. Tutti gli appuntamenti in calendario il 13 dicembre saranno dunque proposti due giorni più avanti, domenica 15 dicembre.

Ecco dunque il programma delle manifestazioni legate alla fase iniziale del ‘Blue Christmas’, che poi proseguirà fino al 6 gennaio 2020.

Domenica 15 dicembre, alle 20, sul sagrato della chiesa del Purgatorio nella centralissima piazza Aldo Moro, avrà luogo il concerto di Serena Brancale, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano.

In precedenza, sempre il 15 dicembre ma alle 19, nella principale piazza cittadina, avverrà la tradizionale accensione dell’ Albero di Natale, che sarà accompagnata da un suggestivo spettacolo di videomapping, con immagini, effetti luminosi e giochi cromatici proiettati sulla facciata della chiesa del Purgatorio, di complesso Monacelle e del palazzo municipale.

Lo stesso pomeriggio di domenica 15 dicembre sono in calendario i Mercatini di Natale, allestiti in caratteristiche ‘Casette lunari’, in cui troveranno spazio artigianato ed enogastronomia locale. A pochi passi di distanza, in Piazza del Popolo e piazza Santa Croce, nel cuore del centro storico, in scena invece i Mercatini del borgo, nell’ambito dei quali troveranno spazio il volontariato e la solidarietà.

Ancora il 15, stavolta tornando in piazza Aldo Moro, protagonista la gastronomia con la Piazza del Gusto.

Nell’androne del palazzo municipale, invece, strani folletti accoglieranno grandi e piccini nella Fabbrica lunare di Babbo Natale, con iniziative, laboratori e giochi in tema natalizio, mentre a palazzo Ciacci, su corso Garibaldi, coinvolgente percorso tra le atmosfere natalizie con la Casa di Babbo Natale e il Giardino incantato, e la Mostra dei presepi.

Sabato 14 dicembre alle 17.30 inoltre, in piazza Aldo Moro, Mercatini di Natale, a palazzo Monacelle alle 17.45 invece, in via Roma, Blue Bells, lo spettacolo inaugurale della mostra ‘Tra musica e danza’ a cura dell’’Ateneo dello spettacolo’. Il 14 e 15 dicembre, la Biblioteca comunale di palazzo Monacelle ospiterà, alle 18, ‘Il mio Natale da sogno’ , la mostra artistica a cura del circolo didattico Marconi e dell’istituto comprensivo Rodari – Alighieri. L’esposizione di lavoretti dei piccoli alunni si concluderà domenica 15 con la cerimonia di premiazione.

Alle 18, nell’androne del palazzo municipale, in piazza Aldo Moro, ‘Natale solidale’, l’asta di beneficenza ideata dall’associazione ‘Crescere insieme’ con la collaborazione dell’associazione ‘Famiglie Sma’.

Alle 20.30, all’auditorium dell’Addolorata, in chiasso Carità, ‘Giovani alla ribalta’, il concerto per clarinetto e pianoforte, a cura dell’associazione Amadeus, promosso in ricordo di Michele Maiellaro, casamassimese illustre, fisico e matematico di fama internazionale.

Il programma previsto originariamente per domenica 15 dicembre rimane invariato. Alle 17, a Monacelle, 13esima edizione del concorso, a cura della Pro Loco, ‘Il Balcone di Natale nel Paese Azzurro’, alle 17.30, in piazza Moro’, ‘Mercatini di Natale’, alle 18 nell’androne del palazzo municipale ‘Trucca papà’, laboratorio didattico a cura dell’associazione ‘Crescere insieme’ con la partecipazione della psicologa Stefania Curci.

Come detto alle 18, in Biblioteca comunale, premiazione del concorso ‘Il mio Natale da sogno’ mentre alle 19 a Monacelle ‘Lo schiaccianoci e la magia del Natale’, spettacolo di danza a cura dell’associazione ‘Scarpette rosa’.