'Blue Christmas', luce, arte gusto e spettacolo negli eventi natalizi di Casamassima

Partecipazione, condivisione, coinvolgimento. E tanto divertimento. È questo il filo conduttore che – nelle intenzioni dell'amministrazione comunale di Casamassima, in particolar modo dell'assessorato a cultura e spettacoli guidato da Azzurra Acciani – animerà la prima edizione di 'Blue Christmas', il calendario di appuntamenti natalizi in programma nella cittadina a sudest di Bari dall'8 al 28 dicembre prossimi. Un programma ricco e fitto di manifestazioni, alla cui realizzazione hanno partecipato l'agenzia 'Impronta eventi', sotto la direzione artistica di Nico De Nichilo, con la collaborazione di tante realtà del territorio.

Ad aprire il calendario natalizio, ispirato all'azzurro, il colore caratteristico del centro storico casamassimese al quale il pittore milanese Vittorio Viviani, negli anni '60, dedicò diverse delle sue opere, sarà – sabato 8 dicembre – l'accensione in piazza Santa Croce, nel cuore del centro storico, dell'albero di Natale, in un appuntamento a cura del Comitato del borgo antico.

Giovedì 13, invece, dopo la tradizionale fiaccolata di Santa Lucia organizzata alle 16 dal Comitato San Rocco con la partecipazione delle scuole, avrà luogo – a partire dalle 18, in piazza Aldo Moro – l'apertura del Blue Christmas Village, il fantastico villaggio di Babbo Natale che assieme agli elfi accoglierà i bimbi con giochi e sorprese a cura dell'associazione Tip Enjoy. Lo stesso pomeriggio la Pro Loco darà vita alla nona edizione di Vivi il Natale, mentre l'associazione Comunione è vita donerà dei giocattoli in beneficenza. In piazza Aldo Moro e a palazzo Monacelle, allo stesso tempo, troveranno spazio i Mercatini del borgo blu, con esposizioni di oggetti d'artigianato e degustazioni enogastronomiche (a cura di Pro Loco e Comunione è vita).

Sempre in piazza Moro l'orchestra di fiati Beato Giacomo sarà protagonista di Babbo Natale in musica, lo spettacolo per bambini con melodie e degustazione dei tradizionali tarallini di Santa Lucia.

Alle 19, ancora a palazzo Monacelle, ci sarà l'inaugurazione della mostra Il mio Natale Blu, l'esposizione a cura delle scuole Gianni Rodari e Guglielmo Marconi.

Alle 20, apertura del Blue Christmas, con l'accensione del grande albero di Natale allestito in piazza Moro e un suggestivo spettacolo luminoso, con l'evento affidato alla presentatrice Marilena Farinola. A seguire Lanterne blues, con esibizioni di artisti di strada e la partecipazione del circo Orfei e dell'associazione Trik & Ballak.

A chiudere la giornata, sempre in piazza Moro, il concerto natalizio dei Pentagospel Angels.

Sabato 15, alla palestra della scuola Majorana, in via Martiri di via Fani, Natale a 4 zampe, la mostra canina in programma alle 15 con animazione allestita dall'Enpa. Dalle 18 alle 21 si ritorna in centro: in Piazza del Popolo, piazza Moro e piazza Santa Croce, ancora appuntamento con i Mercatini del borgo blu, stavolta a cura di Pro Loco, Comitato del borgo antico e Comunione è vita, mentre alle 18.30, in piazza Moro, ancora Blue Christmas village con Babbo Natale e gli elfi. Non mancherà, in questo appuntamento a cura di Tip Enjoy, la maxi-tombolata a premi.

Domenica 16 alle 17.30, a palazzo Monacelle, quinta edizione (a cura della Pro Loco) del Balcone di Natale nel Paese Azzurro, alle 18 premiazione dei vincitori del concorso Il mio Natale blu, dalle 18 alle 21 mercatini e alle 19, partendo da Porta Orologio, Trekking urbano nel Paese Azzurro con la Pro Loco. Alle 19, all'auditorium dell'Addolorata, in Chiasso Carità, concerto natalizio dell'associazione Amadeus dal titolo Ensemble dominae, mentre alle 20.30, alla chiesa del Purgatorio in piazza Moro, concerto per coro e archi, a cura dell'associazione Misure Composte, dal titolo Incanto armonico.

Martedì 18, alle 18.30, all'auditorium dell'Addolorata, concerto di musiche natalizie a cura dell'Unitre, mercoledì 19 invece, alle 11, consegna di regali e dolciumi alle scuole dell'infanzia Ciari e Collodi, in un evento curato dal circolo didattico Rodari e dall'associazione Crescere Insieme. Alle 17, alle Officine Ufo, l'associazione MentiCreattive darà luogo al Laboratorio di Babbo Natale, con la proiezione del film Gli eroi del Natale e la successiva consegna dei doni a tutti i bambini presenti.

Venerdì 21, alle 18, all'auditorium dell'Addolorata, l'associazione Voglia di Partire organizza l'incontro con Gaetano Appeso, autore del libro Tianchao, taccuino di viaggio in Oriente'.

Sabato 22, alle 16, sempre Voglia di Partire allieterà i bambini con Pasticciamo e viaggiamo tra le tradizioni del Natale, il laboratorio di cucina al termine del quale seguiranno le premiazioni. Dalle 18 alle 21, in centro, ancora I mercatini del borgo blu, alle 19 invece, alla chiesa del Purgatorio, concerto di Natale Puer Natus, con il pianoforte di Roberta Ostuni, il violino di Silvia Procino e il flauto di Rossella Bifulco. Dirige il maestro Pietro Barbieri con la partecipazione dei solisti e del coro dell'associazione La vita è un inno, cantalo. Dalle 19 alle 21, a Monacelle, Blue Christmas en plein air, con la pazzetta antistante Monacelle che si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto.

Domenica 23, nel pomeriggio, ancora mercatini e alle 20, alla chiesa del Purgatorio, Babbo scende dalle stelle, lo spettacolo a cura del gruppo speleologi Vespertilio con Babbo Natale e gli elfi che si caleranno dal campanile della chiesa portando dolci sorprese ai piccini. Alle 20.30, sempre al Purgatorio, spettacolo artistico di danza aerea Nel blu dipinto di blu, a cura dell'associaziobe Res Extensa.

Lunedì 24, vigilia di Natale, dalle 12 alle 17, in piazza Moro, Happy...ritivo azzurro, con aperitivi, dj e animazione. Venerdì 28 e sabato 29, dalle 18, tredicesima edizione del Presepe vivente, a cura della parrocchia Santa Croce. Dall'8 dicembre al 6 gennaio, infine, concorso Scatti alle finestre.