Carneval party, l Rhomanife interpretano le canzoni di Bob Marley

Un' occasione unica per festeggiare, cantare e danzare le più belle songs di Bob interpretate dalla band BARESE RHOMANIFE REGGAE BAND LIVE!

TANTE BUONE #VIBRAZIONI in levare, vestiti in maschera e non, con una Live Band ed un Dj che non hanno bisogno di presentazioni..., selezioni e divertimento assicurato con Papa miky...

il tutto si svolgerà al GARAGE SOUND un bellissimo posto per la #MUSICA...

Ingresso LIBERO- X chi ha già la tessera-

La tessera costa 5 euro compresa una birra-

Per l'occasione prezzi modici sulle BEVANDE-

#CARNEVAL #PARTY di #MARTEDì6FEBBRAIO

per festeggiare il

73° anniversario di #BobMarley +

33° anniversario dei RHOMANIFE #LIVE #BAND +

Papa Miky De Specialist #Djset prima e dopo il #LIVE



Garagesound #MUSIC #CLUB - #ASSOCIAZIONE #CULTURALE

via Mauro Amoruso 62/7 A BARI

tesseramento obbligatorio (costo tessera 2018 € 5)

FREE ENTRY CON TESSERA

#BIRRA IN OMAGGIO PER I NUOVI #SOCI