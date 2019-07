Bohemian Rapsody concerto evento con l'orchestra della Magna Grecia

Dopo l’enorme successo cinematografico dei mesi scorsi “BohemianRhapsody” diventa, con l’Orchestra della Magna Grecia, un grandioso concerto-evento dedicato ai Queen, una delle band più amate della storia del rock.

Domenica 21 luglio sarà l’anfiteatro di ponente, a partire dalle 21, ad ospitare il concerto evento inserito nel cartellone estivo della Fondazione Vincenzo Maria Valente.

Sul palco ci saranno Alberto Ambrogiani (voce), Fabrizio Bartolucci e Giuseppe Esposto (attori), Claudio Salvi (concept e testi), Graziano Leserri (maestro del coro), Roberto Molinelli (direttore) e L.A. Chorus.



Prossimi appuntamenti con la Fondazione Valente sono previsti l'8 agosto con Mitchell Brunings che porterà tutti in Jamaica sulle note della musica raggae di “Bob Marley – Il mito del reggae) e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli. Testi di Claudio Salvi; e il 12 agosto con “Cocciante stories, le mille note dell’anima”, omaggio a Riccardo Cocciante con Lorenzo Campani. Direttore Giacomo Desiante.



Tutti i concerti proposti dalla Fondazione rientrano in Eventi Molfetta 2019, il cartellone estivo predisposto dall’assessorato alla cultura del Comune di Molfetta.



I biglietti per assistere ai concerti (al costo di € 10,00 per ciascun concerto) sono disponibili, on line, sul sito della Fondazione (www.fondazionemusicalevalente.com), sul sito www.vivaticket.it, presso il Ghigno Libreria Molfetta, via Salepico n. 47, Cin cin bar, via Dante, Molfetta, e Bar IT, corso Umberto, Molfetta.

Domenica 21 luglio – ore 21 – Molfetta - Anfiteatro di ponente