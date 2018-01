Al TeatroTeam di Bari in scena “Bolero - Carmina Burana” della Ballet company of Gyor

O Fortuna!”Il desiderio di amore e felicità come forza primaria dell’esistenza viene rivelata da questa invocazione alla divinità che guida il Destino. La ruota della fortuna è il simbolo degli alti e bassi della vita umana con i suoi cerchi di tensione negli scambi tra uomo e donna, giovane e

vecchio. Scambi che vengono rappresentati dalle coreografie di Yuri Vamos sulle musiche di Carl Orff. Carmina Burana è un classico della storia musicale recente. Brillante nella sua semplicità, insistente nel suo ritmo, eternamente giovane nel tema, porta le ali della nostra immaginazione molto al di la di quanto portino altri classici del XX° secolo.

Martedi 23 Gennaio 2018 ore 21



PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 35

Poltrona: € 28

Galleria: € 25



Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltronissima VIP: € 22

Pacchetto Famiglia (2+1):

Poltronissima VIP: € 36

L’assessorato al Welfare e il Teatroteam hanno organizzato una grande serata di solidarietà per i cittadini, minori e adulti, e le famiglie più fragili della città. Grazie alla disponibilità dei gestori del teatro, lunedì 22 gennaio lo spettacolo di danza “Bolero - Carmina Burana” della Ballet Company of Gyor sarà dedicato interamente a quanti vivono in condizioni di disagio e difficoltà. Pertanto circa 2.000 persone potranno assistere gratuitamente allo straordinario evento, durante il quale la storica compagnia di danza contemporanea ungherese eseguirà la propria performance sulle celebri musiche di Ravel con le coreografie di Andras Lukas, e sulle note di Carl Orff con le Gyorgy Vamos.