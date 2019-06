Il pianoforte di Stefano Bollani e il mandolino di Hamilton De Holanda al Petruzzelli per “Notti di Stelle”

Il 16 luglio alle 21 “Notti di Stelle” si sposterà al Teatro Petruzzelli con il pianoforte di Stefano Bollani che si sposerà con il mandolino di Hamilton De Holanda.

I due grandi artisti, che collaborano da oltre dieci anni, girano il mondo per offrire al pubblico lo straordinario connubio fra pianoforte e bandolim, sempre all’insegna dell’improvvisazione, che rimane la cifra stilistica comune. Insieme volano tra le note e inventano ogni volta un differente percorso, a turno interpretando il ruolo di guida. Più semplicemente spesso la guida non c’è: è la musica a prendere per mano Bollani e De Holanda e a portarli dove ha voglia di andare. Il talento di Bollani, esploratore per antonomasia di orizzonti musicali solo apparentemente lontani, unito alla bravura di Hamilton de Holanda, profondo conoscitore della tradizione del samba, del choro e delle tradizioni musicali popolari del suo Paese - creano un’energia unica che si sprigiona ogni sera sul palco, capace di mostrare il grande amore che entrambi nutrono per la musica brasiliana.

info e prenotazioni Camerata Musicale Barese

www.cameratamusicalebarese.it