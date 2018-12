I Boomdabash tornano i concerto dal vivo a Corato

Dopo essere stati i trionfatori dell’estate 2018 con la pluripremiata hit “Non ti dico no” con la grande Loredana Bertè i Boomdabash non intendono fermarsi e sabato 15 Dicembre tornano alla dimensione live e saranno dal vivo a Corato (Ba) presso il Jubilee per la prima attesissima tappa del loro “Barracuda Winter tour”, una nuova ondata di concerti dal vivo che li vedrà protagonisti tra Dicembre e Gennaio nei più prestigiosi club italiani.

Considerata una delle migliori band reggae italiane, i Boomdabash sono in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi reggae, soul, drum and bass e hip hop, a testimonianza della grande versatilità della band nel muoversi in diversi range e stili musicali. All’interno del nuovo album “Barracuda” non mancano inoltre i riferimenti a molte tematiche sociali care al gruppo. Da sempre Boomdabash trattano nei testi delle loro canzoni argomenti che nascono dall’attenta osservazione e analisi di alcune problematiche che affliggono la società odierna: dal bullismo, alla lotta dei diritti per l’amore tra persone dello stesso sesso sino allo schierarsi a favore di tutte quelle persone che socialmente e involontariamente risultano essere più deboli.

In questa nuova avventura live i quattro componenti del gruppo (Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra) proporranno dal vivo le loro ultime hit “Barracuda”, brano in feat con Fabri Fibra e Jake la furia il cui video ha già superato le oltre 5 milioni e mezzo di views sulla rete e “Non ti dico No”, singolo già certificato doppio platino dalla FIMI che ha raggiunto ogni record, aggiudicandosi diversi riconoscimenti e per ben 8 settimane è stato in testa alla classifica airplay radio dei brani più tramessi dalle emittenti italiane, il cui video ha superato le 35 milioni di views sulla rete.

Accanto ai brani dell’ultimo disco “Barracuda”, durante le nuove performance dal vivo non mancherà inoltre l’occasione di riascoltare i loro maggiori successi, da “Portami con te” a “Il solito Italiano” fino a “A tre passi da te”, ripercorrendo al contempo i momenti più salienti della loro carriera musicale.

Attraverso l’irrefrenabile carica che li contraddistingue da sempre sul palco, i Boomdabash sono pronti a far ballare il proprio pubblico e a stupire con numerose sorprese ed effetti speciali.

Il Barracuda winter tour avrà la sua massima espressione con un grande concerto – evento che darà vita all’indimenticabile “Boomdabash & Friends”, attesissimo show live unico nel suo genere previsto per il prossimo 24 Gennaio all’Alcatraz di Milano.

“Boomdabash & Friends” è lo straordinario evento live con il quale i Boomdabash festeggeranno insieme al loro pubblico i loro primi 15 anni di carriera. Uno show che si preannuncia epico in tutti i sensi, un concerto che prevedrà un set up di palco unico e completamente rinnovato pieno di luci colori ed effetti scenografici ad hoc per la speciale occasione. Uno show emozionante che vedrà alternarsi sul palco i migliori protagonisti della musica italiana, amici e colleghi che hanno condiviso con i Boomdabash i successi degli ultimi anni.

Le prevendite delle nuove date del “Barracuda winter tour” nei principali live Italiani sono disponibili sui canali Boomdabash al seguente link http://www.boomdabash.com/ e acquistabili direttamente in loco.

Le prevendite dello speciale concerto evento “Boomdabash & Friends” sono invece disponibili da su ticketone al seguente linkhttps://www.ticketone.it/ boomdabash-biglietti.html? affiliate=ITT&doc=artistPages/ tickets&fun=artist&action= tickets&kuid=482724

RTL 102.5 è media partner ufficiale del “Barracuda tour”

https://www.rtl.it/