Massimo Dapporto in "Un borghese piccolo piccolo" al Teatro Palazzo

Giovanni Vivaldi (Massimo Dapporto) è un impiegato di un ufficio pubblico della capitale, alla soglia della pensione. La sua vita si divide tra lavoro e famiglia. Con la moglie condivide grandi aspettative per il figlio Mario, un ragazzo poco brillante, neo-diplomato ragioniere, che asseconda volentieri il desiderio del papà di vederlo impiegato nel suo stesso ufficio. Per assicurare al figlio una raccomandazione al concorso pubblico indetto dal Ministero, Giovanni si iscrive a diversi partiti politici e, nonostante sia un

convinto cattolico, prende parte alla loggia massonica. Ciò gli consente di acquisire amicizie e favoritismi, mai avuti prima. Ma proprio quando il suo piano sta per andare in porto, un evento sconvolge completamente la sua vita.



Il drammaturgo e regista Fabrizio Coniglio e l'attore Massimo Dapporto portano in scena il romanzo del '76 di Vincenzo Cerami, diventato poi il celebre film di Mario Monicelli, con Alberto Sordi straordinario protagonista. Considerato tra i più graffianti film di Monicelli, la pellicola fu in concorso al 30° Festival di Cannes, e si aggiudicò 3 David di Donatello e 4 Nastri d'argento. Le musiche dello spettacolo sono di Nicola Piovani.

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO

di Vincenzo Cerami

adattamento e regia Fabrizio Coniglio

con Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Fabrizio Coniglio, Federico Rubino

musiche originali Nicola Piovani





Per INFO su Abbonamenti ► 0809753364 - 3661916284



I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 15 ottobre 2018.