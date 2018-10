'Borgo stregato', a Putignano sapori, mostri e spettacoli nella notte di Halloween

Anche quest'anno nella notte di Halloween tornano vampiri, zombie e fantasmi a Putignano. Mercoledì 31 ottobre i vicoli del centro storico della cittadina del Carnevale diventeranno nuovamente un labirinto del terrore per la sesta edizione di "Borgo Stregato".

Spettacoli, concerti, mostre, gastronomia, installazioni in cartapesta, figuranti e tanto altro, il tutto perfettamente inglobato in un'atmosfera gotica e tenebrosa. Un itinerario che parte da corso Umberto I e giunge a piazza Plebiscito passando da piazza Santa Maria, alla scoperta di angoli misteriosi e viuzze buie e minacciose. Sarete catapultati in un vero e proprio set da film dell'orrore, in cui potrete imbattervi in mercanti, teatranti, musicisti e fattucchiere che sapranno ipnotizzare grandi e bambini con buon cibo, drink di ogni tipo e tante altre spaventose attività. Se non avete ancora deciso come trascorrere la vigilia di Ognissanti, noi un consiglio ve lo diamo: non venite a Putignano! Potreste essere travolti dal fascino del mistero e non riuscire più a tornare indietro.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale "Trullando" con il patrocinio del Comune di Putignano e della Fondazione Carnevale di Putignano.

Main partner Amaro Mediterraneo. Ingresso libero Facebook: https://www.facebook.com/events/258260561559572/

Info: info@trullando.it - 3921676030 - 3665072676