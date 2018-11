Venerdì 30 novembre appuntamento con il Pianista Boris Petrushansky al Teatro Showville per la Stagione Concertistica della Camerata.

Inizio ore 20.45.

Il grande pianista russo proporrà un programma tutto dedicato a Frederyk Chopin, con i 24 Preludi op. 28, la Barcarola in da diesis magg. op. 60, le Quattro mazurke op. 24 e la Fantasia in fa minore op. 49.

info e prenotazioni Camerata Musicale Barese

www.cameratamusicalebarese.it