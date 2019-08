“Botteghe Aperte”, a Putignano tre giorni all’insegna della tradizione, del divertimento e della cultura

Il 16, 17 e 18 agosto a Putignano si fa festa con “Botteghe Aperte”, l’evento organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano dedicato alla promozione della cartapesta e dei tesori della città. Tre giorni all’insegna della tradizione, del divertimento e della cultura. Ospite d’eccezione della giornata inaugurale sarà il sassofonista Enzo Avitabile, a Putignano grazie alla nuova collaborazione stretta con il Locus Festival.

Per tre giorni le Botteghe della Cartapesta (ex capannoni) si trasformeranno in un vero e proprio villaggio del carnevale. Circondati dai giganti carri allegorici in cartapesta, a fare da scenografia agli appuntamenti musicali e all’intrattenimento de “La Corrida” (domenica 18), gli artigiani putignanesi saranno impegnati nella lavorazione dal vivo della cartapesta. Sabato 17 agosto al via l’animazione dove tutto ebbe inizio, nel centro storico.

Per l’occasione le chiese saranno aperte al pubblico a partire dalle 20:00 e sarà possibile visitare il Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” e la Grotta del Trullo a prezzo ridotto. Il programma nel dettaglio:

VENERDÌ 16 AGOSTO

VILLAGGIO DEL CARNEVALE (Largo Padre Lerario)

A partire dalle 18:00 Botteghe Aperte: storia, esposizione e lavorazione della cartapesta

Arena dei Giganti di Carta

Ore 20:30 Concerto Smashroom I Need

Ore 21:30 Concerto Enzo Avitabile in collaborazione con il Locus Festival

Ore 23:00 DJ Set

SABATO 17 AGOSTO

VILLAGGIO DEL CARNEVALE (Largo Padre Lerario)

A partire dalle 18:00 Botteghe Aperte: storia, esposizione e lavorazione della cartapesta

Arena dei Giganti di Carta

Ore 18:00 Maratona musicale a cura di Radio JP

Ore 21:30 DJ Set Montoya

Ore 23:30 DJ Set Rais e Michele Costante

DOVE TUTTO EBBE INIZIO: CULTURA E TRADIZIONE PER LE VIE DEL CENTRO STORICO

Dalle ore 18:00 alle ore 23:30

Largo Porta Grande: Conoscere il Tango con i maestri Mimmo Satalino e Gabriella Lococciolo

Piazzetta Santa Lucia: intrattenimento musicale con i Rockin’ Bones

Via Santa Lucia: A contatto con la Propaggine

Piazza Plebiscito: Comici per tradizione a cura delle Compagnie Teatrali di Putignano

Chiostro Biblioteca Comunale:

Racconti di carta: letture di libri per bambini a cura del gruppo dei lettori volontari di Bi.a

Laboratori di cartapesta a cura di Gesi Bianco

Il mondo della cartapesta putignanese narrato dai maestri Franco Giotta e Pinuccio Nardelli

Largo antistante Chiesetta Santo Stefano: A contatto con la Propaggine

Esposizione del quadro inedito sulla simbologia della maschera di Farinella a cura di Luigia Bressan

Atrio del Museo Civico Principe Romanazzi Carducci: presentazione dei libri Anima e Coriandoli a cura della Fondazione Carnevale di Putignano e Microracconti alla finestra a cura di Arianna Ancona e Catiana Dattoma (ZicZic Edizioni)

Nelle stanze del Museo Civico Principe Romanazzi Carducci:

Mostra collettiva “Volti Mascherati” a cura dell’associazione culturale Arte in viaggio

Mostra di sculture in cartapesta “La carta elegante” a cura di Luigia Bressan

Mostra bozzetti dei Giganti di Carta presso Petrantiche Accoglienza & Charme

Piazzetta Santa Maria: A contatto con la Propaggine con i giovani attori de “I Petécchie”

Danze popolari con Rosita Tinelli e Livia Miles

A partire dalle 20:00 apertura straordinaria delle chiese di San Pietro Apostolo, Santa Maria La Greca, Santo Stefano Piccolo, Convento Grande

Installazione temporanea di pupi di cartapesta lungo il percorso

DOMENICA 18 AGOSTO

VILLAGGIO DEL CARNEVALE (Largo Padre Lerario)

A partire dalle 18:00 Botteghe Aperte: storia, esposizione e lavorazione della cartapesta

Ore 18:00 Maratona Radio JP

Ore 21:30 La Corrida a cura di Armando Laera

Ore 23:30 Intrattenimento musicale con Enzo Calabritta

IN TUTTE LE TRE GIORNATE

Apertura straordinaria del Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” (piazza Plebiscito) dalle 17:00 alle 22:00 con ingresso ridotto di 3,00€ adulti, gratis sotto i 12 anni.

Visita della Grotta del Trullo (SS 172 Putignano-Turi) al prezzo ridotto di 4,00€ adulti, 2,00€ bambini dai 6 ai 12 anni, gratis sotto i 6 anni.