Terza Edizione della Sagra "Braci e Abbracci", la grigliata di carne cotta su brace da autentici maestri del fornello

BBQ, l’acronimo internazionale che individua la nobile attività del barbecue ovvero della grigliata di carne cotta su brace con autentici maestri del fornello della Valle d’Itria - insieme a molti talenti dello spiedo provenienti da altre realtà italiane oltre che una serie di “chicche” enogastronomiche nazionali ed internazionali



BEVI GRATIS A "BRACI & ABBRACCI"! FAI IL PIENO CON BIRRA FORST



Contest per vincere 1 Litro di birra FORST KRONEN (n. 3 bicchieri da 0,33lt cad. Valido per una sola serata) ed un simpatico gadgets a marchio Birra FORST!



10 DI VOI POTRANNO ESSERE PREMIATI!! COSA ASPETTI?



REGOLAMENTO PER IL CONTEST



Il contest verrà chiuso il 28/08/2018 alle 23:59 e l'estrazione dei vincitori verrà effettuata il 29/08/2018



Per partecipare è molto semplice ti basterà:



1. ESSERE FAN DELLA PAGINA, SE NON LO SEI METTI IL LIKE E METTERE IL MI PIACE A QUESTO POST

2. COMMENTARE QUESTO POST CON IL NOME DELLA TUA BIRRA FORST PREFERITA PER TENTARE DI VINCERE, INOLTRE DOVRAI MENZIONARE 3 TUOI AMICI (TAGGARLI)

3. CONDIVIDERE IL POST



Per ricevere i Free Ticket, basterá presentarsi allo stand FORST in una delle 3 giornate di BRACI & ABBRACCI (dal 31 agosto al 2 settembre a Martina Franca in Piazza d'Angiò) con il testo stampato che invieremo tramite messaggio privato su Facebook.



Se anche solo uno dei tre punti non verrà rispettato, purtroppo non potrete partecipare all'estrazione (PRIMA DI PROCEDERE ALL'ESTRAZIONE CONTROLLEREMO I NOMI E QUELLI CHE NON AVRANNO RISPETTATO I TRE PUNTI VERRANNO ESCLUSI AUTOMATICAMENTE DALL'ESTRAZIONE.