Per il Big Festival la presentazione del libro "E se restassi?" e il concerto "Mind Our Business"

Giovedì 27 settembre, il programma del Bari International Gender Film Festival, promosso e organizzato dalla Cooperativa AL.I.C.E, riprende con due appuntamenti a ingresso libero: alle 19,30 nella libreria Prinz Zaum di Bari (via Cardassi 93) si presenta il libro di Francesca Brancati, dal titolo «E se restassi?» (Andrea Pacilli Editore), organizzata da Arcigay Bari. L'autrice terrà un incontro e un dialogo col pubblico, con un reading dell'attrice Anna Brancati e l'accompagnamento musicale a cura di Luca Olivieri (chitarra). Il libro parla di una storia. Mille intrecci. Vite irrisolte dietro angoli di paure ed incertezze. Una storia che può essere "diversa" dalle altre ma, in fondo, "uguale" a molte altre. Le difficoltà di spiegarsi e di "piegarsi" ad una società ancora condizionata dai pregiudizi, in una piccola città della grande "provincia" chiamata Italia, dove i diritti sono privilegi e dove continua ad essere difficile affrontare il tema dell'omosessualità. Il volume è il racconto di chi ha guardato sempre avanti con orgoglio rialzandosi dalle proprie macerie, che ha fatto il suo percorso «combattendo contro un esercito di demoni interiori, prima ancora che con quelli che ti attendono fuori». Come se fosse sempre l'ultimo istante.

Il secondo appuntamento della giornata sarà alle 21,30, nello spazio della Ciclatera sotto il Mare (via Venezia 16): si esibirà il Free Walking Trio Quartet con il concerto «Mind Our Business».