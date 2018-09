Brew Nights, a Castellana Grotte tornano le notti dei birrifici artigianali con degustazioni e proposte gastronomiche

Venerdì 5 e sabato 6 ottobre 2018, nel nucleo antico di Castellana-Grotte, seconda edizione di “Brew Nights - Le notti dei birrifici artigianali”, manifestazione dedicata all’arte e alla passione birraria organizzata dall’associazione di promozione sociale ViviCastellanaGrotte con la collaborazione del publican Raffaele Zappia, anima di “Brew Art” e il patrocinio del Comune di Castellana-Grotte.

Accentrati in largo San Leone Magno, centro primigenio della Città delle Grotte, molti gli eventi in programma, dalla degustazione di alcune tra le migliori birre del territorio, ai momenti di approfondimento e conoscenza della cultura birraria, alle imperdibili proposte gastronomiche, alla musica dal vivo.



Non l’ennesima “Festa della birra", ma una due giorni, scaturita dal crescente consenso raccolto dal movimento della craft beer, che all’alcool facile ribatte con il consumo consapevole, con il “bere cultura”.

