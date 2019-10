Brian Auger’s Oblivion Express in concerto al Teatro AncheCinema

Nuovo appuntamento dal respiro internazionale per l’Associazione Nel Gioco Del Jazz all’interno della cornice di AncheCinema: Brian Auger’s Oblivion Express!

Musicista di astronomica bravura, Brian Auger è stato decisivo innovatore negli anni sessanta per il pionieristico accostamento della cultura jazz all'epidermicità del pop e del rock.

Brian Auger cavalca la cresta dell’onda da oltre 40 anni. La sua esperienza variegata come tastierista, pianista e virtuoso dell'organo Hammond sarà la protagonista di questo appuntamento a Bari.

Brian Auger ha collaborato negli anni con giganti della musica, quali Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Burdon e Rod Stewart e tra i tanti anche con i nostri Mango e Zucchero. Le sonorità di Brian Auger incorporano jazz, british pop, r&b soul e rock in spettacoli che non lasciano indifferenti.

La formazione dell’appuntamento a Bari sarà questa:

Brian Auger – Hammond, tastiere

Liliana de los Reyes - voce, percussioni

Karma Auger – batteria

Andreas Geck – basso

BRIAN AUGER’S OBLIVION EXPRESS



martedì 29 ottobre 2019 – ore 21.00

c/o Anche Cinema – Corso Italia 112, Bari



Costo biglietti

Biglietto settore A: 28 € + 2 € diritti di prevendita

Biglietto settore B: 23 € + 2 € diritti di prevendita

Biglietto settore C: 19 € + 1 € diritti di prevendita