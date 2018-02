Broken Frames u2 tribute band al Birrbante

U2 TRIBUTE NIGHT: un tributo curato nei minimi dettagli per far respirare l'atmosfera caratteristica di una delle band che hanno fatto la storia della musica: gli U2!

Uno spettacolo fatto di luci, videoproiezioni e canzoni meravigliose!



Premio COVER BAND DELL'ANNO 2013 nel Festival delle cover band di Santeramo in Colle e PRIMO PREMIO nell'ILYA TRIBUTE BAND SUMMER FESTIVAL 2013 di Toritto.

Più di 200 serate all'attivo.



Broken Frames al Birrbante un evento da NON PERDERE!



#food #drink #livemusic

Prenota il tuo tavolo chiama al n. 080 924 9953 o il 334 2236505