Per la Giornata della Memoria, "Brundibár" apre a Mola di Bari la rassegna "Leggere le fiabe"

La Shoah raccontata ai bambini con «Brundibár», l’opera per l’infanzia del compositore ceco Hans Krása su testo di Adolf Hoffmesiter che per propaganda i nazisti fecero rappresentare nel ghetto di Terezín prima delle deportazioni ad Auschwitz. Sabato 27 gennaio, Giornata della Memoria, la Compagnia Diaghilev aprirà con quest’appuntamento nella Casa delle Culture di Mola di Bari, a Palazzo San Domenico (ex Municipio, piazza degli Eroi 6), la rassegna per i più piccoli «Leggere le fiabe» organizzata nell’ambito del Progetto Arti_fici / Bollenti Spiriti promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mola di Bari, dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia e dall’Unione Europea.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è riservata ai bambini di età compresa tra 4 e 10 anni e alle famiglie e prevede, per dieci sabati (sempre alle ore 17.30), un ciclo di letture animate di alcune tra le fiabe più belle e più note, eseguite dagli attori della compagnia Diaghilev. Le attività saranno realizzate in collaborazione con il Liceo musicale «Luigi Russo» di Monopoli, in un progetto di alternanza scuola-lavoro che vedrà impegnati gli studenti nell’accompagnamento musicale delle letture.

Rappresentata più volte a Terezín, dove lo stesso Krása fu confinato prima di essere trasferito ad Auschwitz, senza farvi più ritorno, «Brundibár» vedrà Elisabetta Aloia raccontare le vicende del terribile suonatore di organetto che vuol fare del male a due bambini giunti nella sua città alla ricerca di latte per la loro mamma.

La rassegna, che si propone di stimolare il piacere della lettura nei più piccoli attraverso il gioco del teatro e creare un’occasione di condivisione tra adulti e bambini, proseguirà il 10 febbraio con «La regina delle nevi» di Andersen interpretata ancora una volta da Elisabetta Aloia e, sempre nel segno di Andersen, il 24 febbraio con Marianna di Muro nel «Soldatino di stagno».

«Il gatto con gli stivali» di Perrault affidato a Loris Leoci sarà l’appuntamento del 10 marzo mentre Francesco Lamacchia presenterà il 24 marzo «I musicanti di Brema» dei fratelli Grimm, che torneranno con «Biancaneve» il 7 aprile attraverso la voce di Antonella Carone. Gli studenti del Liceo Musicale di Monopoli saranno impegnati ancora il 21 aprile, quando accompagneranno Loris Leoci in una riduzione del «Flauto magico» di Mozart e, dopo l’appuntamento del 5 maggio con Carlo D’Ursi ne «Il principe gamberino» di Guido Gozzano, avranno il compito di eseguire le musiche della «Danza degli uomini», altro omaggio a Gozzano sempre con Carlo D’Ursi, in programma il 12 maggio. Chiusura il 19 maggio con Vito Lopriore e «Il prode piccolo sarto» dei fratelli Grimm.

L’ingresso è gratuito per i bambini e gli accompagnatori sino ad esaurimento dei posti con prenotazione obbligatoria.

Tel. 347.1788446 | 333.1260425.