Brunori Sas in concerto al Palaflorio di Bari

Brunori SAS annuncia un tour nei più importanti palazzetti d'Italia!

Dario Brunori è pronto per “Brunori SAS Tour 2020”, in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia, per incontrare nuovamente il pubblico con l’autorevolezza musicale e il senso dell’ironia che da sempre lo contraddistinguono.





Di seguito l’elenco completo delle date:

martedì 3 marzo 2020 - Jesolo (VE) @ PalaInvent

sabato 7 marzo 2020 - Torino @ Pala Alpitour

venerdì 13 marzo 2020 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum, domenica 15 marzo 2020 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

sabato 21 marzo 20202 - Firenze @ Mandela Forum

martedì 24 marzo 2020 - Ancona @ PalaPrometeo

venerdì 27 marzo 2020 - Roma @ Palazzo Dello Sport

sabato 28 marzo 2020 - Napoli @ PalaPartenope

venerdì 3 aprile 2020 - Bari @ PalaFlorio

domenica 5 aprile 2020 - Reggio Calabria @ PalaCalafiore