Brunori Sas dal vivo alla Feltrinelli di Bari

La Feltrinelli celebra l’uscita del nuovo lavoro discografico di Brunori Sas con uno speciale tour in esclusiva che si snoda per tutta Italia tra librerie e luoghi inediti delle nostre città. Cantautore da sempre disincantato, Brunori Sas torna sulla scena, a quasi tre anni dall’uscita di A casa tutto bene, con Cip!, un disco che non rinuncia alla forza delle parole e che racconta l’anima introspettiva e sincera del cantautore.Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o nei Feltrinelli Village e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020 DALLE ORE 18:30

BARI - Via Melo 119