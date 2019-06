A Bari il raduno nazionale “Bulli&Maggiolini”

Si terrà a Bari, dal 21 al 23 giugno, il raduno nazionale “Bulli&Maggiolini”. All’evento, che vedrà protagoniste alcune delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobile, è prevista la partecipazione di oltre settanta equipaggi con Pulmini e Maggiolini d’epoca provenienti da numerose città d’Italia e d’Europa.

La pineta San Francesco sarà il luogo di riferimento per gli equipaggi e per le partenze delle visite guidate alla scoperta del nostro territorio in programma nelle giornate di venerdì e sabato, mentre sul molo San Nicola si terrà domenica la cerimonia di premiazione dei partecipanti a cura degli organizzatori dell’evento, lo staff della Volkswagen Zentrum Bari.