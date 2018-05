Sul Molo San Nicola il 4° Raduno Nazionale Bulli e Maggiolini

Per il 4° anno consecutivo, il giorno 24 Giugno 2018 si terrà il Raduno Nazionale Bulli & Maggioliniorganizzato da Apulia Volks Club Bari. Per la prima volta il raduno si terrà in centro a Bari, presso il Molo S.Nicola.

Un evento che vedrà protagoniste le storiche e intramontabili vetture che hanno fatto la storia dell'automobile. Se sei un appassionato non puoi perdere questo appuntamento.

Domenica 24 giugno avremo la partecipazione di oltre settanta equipaggi con Pulmini e Maggiolini d’epoca provenienti da numerose città d’Italia e alcuni nostalgici provenienti da altri paesi europei.

Per i radunisti provenienti da fuori Bari è stato preparato un programma di tre giorni a partire da venerdì 22 che prevede diversi momenti turistici e culinari che mettono in risalto le peculiarità pugliesi.

Durante l’evento saranno assegnati diversi premi al veicolo più antico, quello di maggiore interesse storico, al gruppo più numeroso e tanti altri. I new Beetle sono i benvenuti!

Per partecipare al tour che durerà dal 22 al 24 Giugno come equipaggio contattare: Mauro Monterisi al 3331847194.

(da http://www.viaggiamagusta.com)