Bunna, leader degli Africa Unite, ospite della "Bob Marley Tribute night" al Fluxus Club di Bari

Il 6 febbraio 1945 nasceva l’icona globale della reggae music, Bob Marley, idolo assoluto per milioni di appassionati che ancora oggi cantano e danzano al ritmo delle sue immortali canzoni. Quello che sarebbe stato il 73o compleanno del re merita una celebrazione: il collettivo barese South Love Vibration ha scelto BUNNA, cantante e leader degli Africa Unite, una delle più longeve reggae band italiane per omaggiare Marley, a 37 anni dalla morte.

La “BOB MARLEY TRIBUTE NIGHT” con il dj-set di Bunna, in consolle accanto ai dj di South Love Vibration, Zio Pino e Papa Miky, è in programma venerdì 9 febbraio, dalle 22, al Fluxus Club di Bari (in strada San Giorgio Martire, 9C, ticket 5 euro, si accede con tessera Arci, è possibile tesserarsi in loco. Info: 340/61.56.380 – 329/31.56.732).

Oltre ai più grandi successi di Robert Nesta “Bob” Marley, da I Shot the Sheriff a No Woman No Cry, da Is This Love a Natural Mystic, da One Love a Exodus, e poi Africa Unite, Catch a Fire, Could You Be Loved e tantissime altre hit, Bunna esplorerà ed approfondirà le varie evoluzioni e sfaccettature del genere di origine giamaicana, che Marley contribuì a diffondere nel mondo.

Bonino Vitale in arte Bunna, nasce musicalmente parlando, nel 1981, quando fonda,insieme a Madaski, gli Africa Unite. Da allora con questo progetto ha pubblicato 16 dischi e fatto migliaia di concerti in giro per il mondo. Un lavoro instancabile che ha fatto diventare gli Africa una delle realtà più importanti del panorama reggae italiano e non solo.

Per festeggiare il trentennale del progetto, ha scritto con Madaski il libro “Trent’anni in Levare. Storia della storia di Africa Unite”. Oltre agli Africa, dal 1994 al 2006, ha fatto parte del progetto Giuliano Palma & The Bluebeaters nelle vesti di bassista. Ha per anni condotto, al fianco di Frank Napoleone, Natural Mystic, un programma di musica e curiosità sul mondo del reggae, sulle frequenze di Lifegate Radio.

In questi ultimi anni, accanto all’attività con gli Africa Unite, che resta sempre il suo progetto principale, è parte di un progetto/tributo acustico a Marley dove in compagnia di Zibba e Raphael propone, in acustico, una selezione di brani del repertorio del maestro.

“BOB MARLEY TRIBUTE NIGHT”

South Love Vibration presents BUNNA dj-set

Start: ore 22

Ticket: 5 euro

Info: 3406156380 // 3293156732

Fluxus Club, Bari - strada San Giorgio Martire, 9C (prolungamento estramurale Capruzzi, dopo Villa Romanazzi)

( si accede con tessera Arci, è possibile tesserarsi nel locale)