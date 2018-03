Buon compleanno, BreadAndRoses! A due anni dall'apertura dei cancelli di Villa Capriati, sabato 31 marzo vogliamo festeggiare questo percorso di autogestione che stiamo costruendo assieme. Vogliamo festeggiare questo pezzetto di storia collettiva.



Sabato 31 marzo Dalle ore 19



Ore 19

Assemblea pubblica

Dopo l'iniziativa Il mutualismo in piazza! del 24 marzo e l'incontro col Sindaco discutiamo insieme come continuare il percorso di autogestione e come monitorare l'operato dell'amministrazione comunale affinché rispettino gli impegni assunti per l'allaccio delle utenze



Ore 21

Cena

Dj set con: Moses // reggae dancehall afrobeat e Mr.Bogo



*ingresso libero*

evento fb: https://bit.ly/2G59b00