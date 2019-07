Buon compleanno Giovannino! Serata in onore del celebre studioso e collezionista di Ruvo Giovanni Jatta junior

In occasione della ricorrenza della nascita di Giovanni Jatta junior, detto Giovannino, (24 luglio 1832), mercoledì 24 luglio a partire dalle ore 20.15, il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia organizza una serata in onore del celebre studioso e collezionista. Nato a Ruvo, Giovannino seguì le orme già intraprese da suo padre Giulio e soprattutto dallo zio Giovanni senior, curando l’allestimento della splendida collezione archeologica di famiglia nel Museo ancora oggi visitabile. A lui si deve anche la prima edizione del Catalogo del Museo.

Il programma prevede un’anteprima dello swipe movie Il museo che vive due volte, a cura di Swipe Story, che costituisce un breve estratto del più ampio apparato multimediale didattico in corso di preparazione.

Nella II sala del Museo, Carmela Roscino, professore associato di Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, racconterà storia e immagini dei vasi esposti in mostra e appartenuti al corredo di una tomba scoperta in via Piave nel 1886 e descritta da Giovanni Jatta.

Sarà inoltre possibile visitare il giardino del Palazzo, eccezionalmente aperto in occasione dell’evento grazie alla disponibilità delle famiglie Jatta e Guastamacchia e alla collaborazione del Comune di Ruvo di Puglia.

Per la manifestazione il Museo Nazionale Jatta sarà aperto al pubblico dalle 20.15 alle ore 23.00 (ultimo accesso ore 22.45).

L’ingresso al museo e la partecipazione all’evento sono a titolo gratuito, ma con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti:

Tel. 0803612848- 0805215218

pm-pug.museoruvo@ beniculturali.it

Fb @jattamuseo