Al Museo Storico Civico di Bari lo spettacolo ''Buon compleanno, Professore!''

Ogni 29 luglio, per il giorno del suo compleanno, Giuseppe Solfato era solito invitare i suoi amici più intimi nella sua villa al mare di Cozze. In quelle occasioni, dismessi gli abiti del professore di inglese, indossava la veste di regista, drammaturgo e amico (a lui più congeniale) per presentare in anteprima un testo teatrale, un dipinto o un racconto.

A distanza di nove anni dalla sua scomparsa, i suoi più intimi amici, quelli stessi che hanno condiviso con lui l’amore per l’arte e per il teatro, hanno deciso di festeggiare il maestro Solfato portando in scena “la Patròne”, uno dei suoi spettacoli più rappresentati e amati dal pubblico.



L’appuntamento è per lunedì 29 luglio (ore 21) al Museo Storico Civico di Bari (strada Sagges 13).



Con Annamaria Eugeni

Marisa Eugeni

Caterina Firinu

Ingresso a pagamento su prenotazione: 080. 5772362



Per chi volesse, è possibile visitare il museo tra le 20.00 e le 21.00 prima dello spettacolo.