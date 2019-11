Buone abitudini per programmatori: breve introduzione a version control (git e github) e sessione pratica su rmarkdown

Arriva l’autunno e ritornano gli eventi di RLadies Bari.



Chi siamo e a chi sono rivolti i nostri eventi? RLadies Bari è un gruppo locale che si rifà a RLadies Global (https://rladies.org/about-us/), un’organizzazione internazionale non-profit con circa 60.000 membri in 46 diversi paesi del mondo. Lo scopo dell’organizzazione è di promuovere diversità ed equità di genere nella comunità di utenti di R.



Se utilizzi, o vorresti imparare ad utilizzare R, questo è il gruppo giusto! Tutti sono benvenuti gratuitamente, previa registrazione a , ed hanno la possibilità di imparare in un contesto amicale e di supporto. Ci sono anche occasioni di mentorship per condividere le proprie conoscenze come speakers. Queste opportunità sono preferenzialmente rivolte a donne e minoranze.



Il prossimo evento Il prossimo evento, che si terrà il 2 dicembre a IC406 (Bari) dalle 18:30 alle 20:30, si focalizzerà su Buone abitudini per programmatori.



Cosa imparerai?



Attraverso una breve introduzione ai sistemi di version control, come Git e GitHub, imparerai come utilizzare questi strumenti per rendere il tuo lavoro più efficiente ed evitare errori che potrebbero costarti giornate intere di programmazione. NB: questi sistemi non si limitano al mondo di R ma sono diffusissimi tra programmatori e data scientists che utilizzano i più svariati linguaggi di programmazione.



A seguire, parleremo di RMarkdown, un formato di file che permette di creare reports in Word|PDF|HTML contenente sia testo scritto (i.e., plain text) che codice di programmazione. Questo è estremamente utile quando devi condividere il tuo lavoro con altri colleghi o supervisori. Imparerai a utilizzare RMarkdown attraverso una session pratica per capire le potenzialità di questo formato e vedere come creare reports personalizzati per le tue esigenze.



Negli ultimi 30 minuti faremo networking per conoscerci meglio. IC406 ha gentilmente deciso di offrire ai partecipanti snacks e bibite per rendere questo momento sociale più piacevole (se avete allergie importanti, scriveteci a sara.iacozza.si@gmail.com).



Cosa devi portare con te?



• Volontà e curiosità per imparare!

• Rispetto e pazienza verso gli altri partecipanti secondo il codice di comportamento di RLadies (https://rladies.org/code-of-conduct/)

• Un laptop con installata una versione recente di RStudio Desktop (qui trovate l’ultima versione: https://rstudio.com/products/rstudio/download/)



Contatti:

Sara Iacozza sara.iacozza.si@gmail.com

Giovanna de Vincenzo giodevince@gmail.com

Francesca Lamontanara f.lamontanara@libero.it



IC406 supporta e sponzorizza l'evento'