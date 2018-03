La grande canzone d’autore italiana torna protagonista sul palco del Canonico di Mola di Bari con Nino Buonocore con Nico Di Battista

Un concerto imperdibile per gli appassionati di canzone d'autore e gli amanti della buona musica. Il concerto: Classe, stile inconfondibile, composizioni memorabili, Nino Buonocore davvero non ha bisogno di presentazioni. Per anni tra le firme più importanti della canzone d'autore italiana può vantare un repertorio ricco di successi: Scrivimi, Rosanna, Il mandorlo, E non dire, Se io fossi in te, per citarne solo alcuni titoli tra i suoi più noti. In occasione del concerto al Canonico, Buonocore ritrova accanto a sé Nico Di Battista, session man di lungo corso, chitarrista dallo stile inconfondibile e collaboratore dello stesso Buonocore negli album di maggior successo ("Sabato, domenica e lunedì" e "La naturale incertezza del vivere"). I due tornano a esibirsi insieme forti di un ricco bagaglio di esperienze maturate nel corso degli anni in un progetto dal taglio "minimale" che presto approderà a una pubblicazione discografica.

Inizio ore 21.30. Concerto + aperitivo di benvenuto: 35 euro concerto + cena; 20 euro solo concerto.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

e istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.