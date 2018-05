"Burle d’amore in maschera", lo spettacolo d’amore al Teatro del Carro di Molfetta

Si terrà sabato 12 maggio alle ore 20.30, il sesto appuntamento de “Il fuoco Centrale”, la rassegna teatrale di prosa e lirica della Compagnia de Il Carro dei Comici diretta da Francesco Tammacco, giunta quest’anno alla sua nona edizione.



Protagonista del nuovo appuntamento è la Fattoria degli Artisti con uno spettacolo intitolato “Burle d’Amore in Maschera”. Una storia coinvolgente che parla di due personaggi, Leandro e Silvia. I due si amano follemente, in maniera incondizionata ma il tarlo della gelosia decide di insinuarsi tra loro. E cosa succederebbe se uno dei due lo accogliesse decidendo di mettere l’altro alla prova?

Una storia come molte, un vero e proprio classico della letteratura e dello stesso teatro, uno spettacolo messo in scena audacemente dai sapienti attori della Fattoria degli Artisti. Lo spettacolo è a cura di Gianbattista Rossi, con lo stesso Gianbattista Rossi e Roberta Romano, con Giuseppe Piazzolla come musicista dal vivo.

Uno spettacolo imperdibile ed adatto a tutti, per vivere un momento all’insegna del piacere e dell’arte nella speciale cornice che farà da sfondo all’evento.



Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del Carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - Corso Umberto 25 a Molfetta. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail.com . Lo spettacolo vedrà la degustazione di birre e vini artigianali gratuite offerte dalla ditta Bartoli Arcangelo.