Dall'Irlanda la busker Sonny Casey in concerto al Joy's Pub

Prima assoluta venerdì 14 giugno 2019 alle ore 21,30 al Joy's Pub per la busker Sonny Casey, cantautrice nata nel West Yorkshire e cresciuta fin dall'età di nove anni nella selvaggia e piovosa Irlanda dell'ovest.

Appassionata di libri e parole, Sonny inizia fin da piccola a scrivere storie e poesie per poi mischiarle al canto.

All'età di diciassette anni inizia ad esibirsi per le vivaci strade di Galway e in breve tempo suona anche in Scozia, Francia, Germania, Inghilterra, Ungheria, Austria e Portogallo.

Influenzata da artisti come Damien Rice, Bruce Springsteen e Mike Rosenberg, Sonny Casey ha un singolare stile poetico che fa si che le sue canzoni possano riscaldare anche il più freddo dei cuori.

Il suo secondo street album, "Pocketful of Words", lo si può trovare soltanto nella custodia della sua chitarra, per cui se si è fortunati ad incontrarla per le strade d'Europa bisogna approfittarne.

Torna ad esibirsi anche in Italia a Giugno 2019 con un tour curato da Revolver Concerti.

Tutte le info su https://www.sonnycasey.com/

Ingresso libero Start ore 21:30