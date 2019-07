A Palazzo Pesce il concerto di Cadira Duo

Giovedì 4 luglio 2019 alle 21.00 Palazzo Pesce navigherà le onde del tempo “Nell’Anello d’Acque” insieme al Cadira Duo composto da Eugenia Amisano, voce e piccole percussioni, e Paolo Traverso alla chitarra.

Un concerto in Puglia che intreccia canti del repertorio popolare antico spagnolo e sefardita con canti di terra e di mare raccolti nel bacino del Mediterraneo: la cantiga medievale, il canto sacro libanese, la tradizione italiana e occitana si fondono in un viaggio irripetibile, evocativo e intimo. Affidato alla voce e percussioni di Eugenia Amisano, diploma alla Scuola d’Arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano, studi di canto lirico, antico e popolare e una intensa attività in numerose compagnie danza-teatrali italiane e non, e alla chitarra e corde di Paolo Traverso, studi di chitarra jazz e classica, una personale ricerca sugli strumenti a corda antichi e orientali che ricostruisce personalmente e molteplici colonne sonore per documentari d’autore al suo attivo.

Una serata preziosa e unica per vivere la ricchezza degli intrecci culturali, accompagnati da un Duo di cui, come afferma Moni Ovadia, “c’era un grande bisogno, non solo in Italia ma anche in Europa”.



Ticket: 10 euro

Giovedì 4 luglio 2019 h 21.00 | Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – pal azzopesce@yahoo.it