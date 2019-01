Secondo appuntamento al quartiere Libertà con la rassegna 'Caffè filosofici'

Quando si pensa alla Filosofia, la prima immagine che salta alla mente è quella di uomini, chiusi nelle loro stanze, totalmente assorti in complicate speculazioni e indifferenti all’esistenza concreta. A smontare questo stereotipo ci ha pensato la Iª edizione de I Caffè Filosofici, che è stata avviata il 9 gennaio 2019, presso la Biblioteca di quartiere Don Bosco. Questo ciclo di incontri, curato dalla prof.ssa Rosa Colonna e dal dott. Nicolas Masciopinto, ha l’obiettivo di avvicinare un pubblico estraneo alla Filosofia, mostrando come essa sia una riflessione sul mondo traducibile in pratica di vita. Per questa ragione, è stato scelto di dedicare tutta l’edizione al tema della felicità.

Il primo incontro, che ha visto la presenza di oltre sessanta persone, è stato incentrato su due diverse visioni dell’uomo. Nicolas Masciopinto ha illustrato la posizione del filosofo greco Socrate per cui l’anima umana è buona per natura. Dovere dell’uomo è scoprire questa verità attraverso il dialogo con gli altri e l’esame di sé, per condurre un’esistenza virtuosa. A questa tesi, Rosa Colonna ha opposto la visione dell’inglese Thomas Hobbes, che considera l’uomo “lupo degli altri uomini”. Una visione dunque pessimista che fa dell’essere umano un competitore che cerca continuamente di sopraffare i propri simili per raggiungere i propri scopi. Alla presentazione dei due relatori è seguita un’appassionata discussione fra i presenti, che sono sembrati protendere verso le posizioni socratiche, anche se non sono mancati riconoscimenti alla teoria hobbesiana.

Piena soddisfazione per la riuscita del primo incontro è stata espressa da don Giuseppe Ruppi, presidente del Laboratorio Don Bosco oggi, che organizza l’intera manifestazione. Il suo auspicio è che questi incontri siano un’occasione di dialogo e di crescita per il quartiere Libertà.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 6 febbraio alle 19.00, in cui si discuterà dell’Amore.