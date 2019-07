Caffè, latte, musica ed esperienza gli ingredienti dello show nel nuovo Vergnano

Venerdì 13 luglio al Caffè Vergnano in zona Parco 2 Giugno a Bari, in occasione dell’inaugurazione, saranno proposte due speciali performance incentrate sul “Latte art” e “Cocktail bar”, con il master barista and head trainer neozelandese Damian Burgess e il bartender barese Luigi Cippone.

Ampio spazio sarà dato al pubblico che sarà coinvolto nello speciale “Caffè Lab”. Ai presenti sarà proposto di lavorare nell’estrazione caffè. In questo modo gli esperti cercheranno di condividere teorie e tecniche dell’utilizzo di questa bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi, quindi far comprendere come andrebbe bevuto un ottimo espresso.

Pieno sfogo alla fantasia verrà dato durante i momenti incentrati sull’arte del latte, tecnica di decorazione che viene effettuata su cappuccini ed espressi macchiati, resa nota da David Schomer, barista di Seattle, ma nata in Italia negli anni ’70 grazie a Pierangelo Merlo, barista veronese che iniziò a sperimentare questa tecnica di decorazione per rendere i suoi cappuccini esteticamente accattivanti. Esperto del settore è Damian Burgess che, originario della Nuova Zelanda, nei primi anni 2000 ha deciso di trasferirsi in Italia per approfondire le sue conoscenze sul caffè. Negli anni ha acquisito una formazione completa sulla materia prima, sulle tecniche di estrazione e affina le sue competenze di barista. Oggi è responsabile ed head trainer dell’accademia di una nota torrefazione e si occupa dei corsi rivolti ai baristi, distributori, agenti e importatori in tutto il mondo, gestendo sia gli aspetti didattici che quelli organizzativi.

Luigi Cippone, con un’esperienza quindicennale, ha fatto molta formazione prima di entrare nel campo della caffetteria, con una parentesi lavorativa in Polonia per due anni. Qui si è avvicinato alla cultura dell’apprezzata bevanda. Ha dunque unito le sue capacità nella miscelazione, con le innumerevoli doti del caffè e la passione per la cucina, racchiudendo tutto il suo bagaglio in nuove proposte nel settore della mixology. Tra le tante creazioni introdotte c’è la marmellata di caffè.

A fare da colonna sonora a questo show, dedicato al beverage, saranno le selezioni di Angelo Salomone, in arte dj Silver, con oltre trent’anni di esperienza in importanti club baresi e non. Durante il suo djset, previsto prima e dopo le performance dei bartender, brani soulfull e deep.

Caffè Vergnano – via della Resistenza, 142 – Bari

Infoline: 3289469389

Apertura: 19:00