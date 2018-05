“Cala Ponte Triweek”, a Polignano sport, enogastronomia, spettacoli, musica e intrattenimento

Il 19 e 20 maggio torna il “Cala Ponte Triweek”, il tradizionale appuntamento che andrà in scena a Polignano a Mare, con un programma fitto di eventi e con la promessa di tanto divertimento e di sfide appassionanti in scenari unici.

Sport, enogastronomia, spettacoli, intrattenimento, musica, faranno da cornice alla due giorni di gare sportive.

Il Porto turistico di Cala Ponte Marina aprirà le porte ad appassionati e curiosi, che affolleranno, come ogni anno, le esclusive banchine allestite per l’occasione a campi gara, expo village, street food, parco divertimenti, esibizioni sportive, live music & Dj set.

Novità assoluta dell’edizione 2018 è Gioco Nel Blu, il progetto di responsabilità sociale ideato da Cala Ponte Triweek, Comune e scuole primarie di Polignano, nato per promuovere stili di vita attivi come una buona abitudine quotidiana. Ottocento alunni, saranno impegnati in attività che gli avvicinano ai valori dello sport ed alla gioia di muoversi per trasmettere l’importanza di sport e movimento per la loro crescita.

Tre saranno le prove sportive del weekend:

Cala Ponte Open Water, gare di nuoto in acque libere sulle distanze di 1,5 - 3 e 5 Km. Confermata la presenza di Martina Grimaldi, già medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012.

Triathlon Olimpico Silver, 1.500 m di nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa che, assegnerà punteggio per il rank nazionale, oltre ai titoli regionali individuali e di società. Special Guest di questa edizione sarà Alessandro Fabian. Confermata la presenza in gara di grandi campioni tra cui Martina Dogana e Jonathan Ciavattella e Esra Gokcek.

God of Wod, torneo ad eliminazione diretta di Crossfit organizzato da CrossFit Load in collaborazione con Ink'n'Kilos CrossFit Monopoli.

Cuore pulsante della manifestazione sarà la Marina di Cala Ponte, allestita per l’occasione con:

ExpoTriVillage: con l’esposizione delle ultime novità tecniche nel campo dello sport, del fitness e dell’alimentazione e integrazione.

Street Food Area: l'unico strett food che fonde sport con il cibo #WeAreInPuglia. Panzerotti, caciocavallo impiccato, panino con la braciola, panino con il polpo e brace mobile sono alcuni dei succolenti ingredienti pronti a deliziarvi.

Live Music & Dj Set

Alessandro Fabian, Martina Dogana, Martina Grimaldi e Andrea Gabba, insieme ad un team di esperti (nutrizionista, personal trainer e ricercatori) risponderanno alle domande del pubblico presente nel corso di un dibatitto.

Il Cala Ponte Triweek rientra nella “Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”. Inoltre negli stessi giorni, si svolgerà un educational tour intitolato “Blu come mare, Blu come cielo, Blu come Polignano” per giornalisti, opinion leader ed influencer: Polignano a Mare si apre al mondo sportivo con la volontà di far conoscere lo straordinario patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale, monumentale, enogastronomico della Puglia costiera. Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.