Calannàrie barèse 2019 di Gigi De Santis e Felice Giovine

La presentazione del calendario barese è una tradizione che di anno in anno si rinnova e che la libreria da sempre vi propone.

Un appuntamento imperdibile!



Vi aspettiamo in libreria con Felice Giovine e Gigi De Santis.



Non mancheranno i dolcetti delle feste!

Sabato 15 Dicembre ore 18.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



Calannàrie Barèse 2019

a cura di Gigi De Santis e Felice Giovine