Calibro 35 presentano al Locus festival il loro straordinario nuovo "Momentum"

Man mano che ci si avvicina, la line-up del Locus continua a crescere in qualità e quantità. Nella prima data del festival, il 25 luglio 2020 in Mavùgliola Masseria a Locorotondo, il concerto di Paul Weller sarà preceduto dai Calibro 35 che presentano il loro straordinario nuovo "Momentum"

Ad una leggenda della musica inglese, si affianca così la cult-band italiana che più è riuscita a superare declinazioni di genere e forme espressive, mantenendo una personalità totalmente riconoscibile e apprezzata a livello internazionale.

Se dal 2007, anno in cui prende il via l’avventura dei Calibro 35, il sound espresso dalla band si è sviluppato indagando in special modo i suoni di un’epoca passata, Momentum rappresenta la necessaria svolta per sondare come si possa fare musica al giorno d’oggi: una riflessione sull’attualità, capace di far tesoro di ciò che c’è stato per andare oltre, col fermo intento di realizzare un’opera destinata a rimanere, senza correre il rischio di trasformarsi in una bella foto sbiadita sul fondo di un baule.

Una scelta tutt’altro che scontata per la creatura a cinque teste di Cavina, Colliva, Gabrielli, Martellotta e Rondanini, cinque personalità cardine dell’attuale scena musicale nostrana (e non solo) intenzionate a rimettersi in gioco proprio nel momento in cui si affermano su scala globale, raccogliendo attestati di stima tangibili come i campionamenti ad opera di Jay-Z e Dr. Dre e, ancora, firmando colonne sonore per produzioni cinematografiche da Hollywood al Vecchio Continente, sino alla consacrazione sui principali palchi mondiali.

PAUL WELLER

CALIBRO 35

Mavùgliola Masseria, Locorotondo (BA)

Sabato 25 luglio 2020, ore 21:00

