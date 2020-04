Call per fotoamatori "La rivincita delle piccole cose"

Ti piace fotografare? Partecipa anche tu!

"La rivincita delle piccole cose" è un progetto fotografico collettivo, pubblicato sul web dall'Associazione Culturale Fotografica Màdő.



Attraverso la #fotografia, racconteremo il forzato cambiamento della vita quotidiana a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19: quarantena, distanziamento sociale, vita in casa e lavoro agile, ecc.



𝗥𝗘𝗚𝗢𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢



Invia entro il 31 maggio alla mail mado.ass.cul.fotografica@gmail.com

- max 3 foto in formato digitale JPG o TIFF

- con un peso massimo di 15MB a file

- una risoluzione di 300 dpi

- che raccontino, anche metaforicamente, il forzato cambiamento della vita quotidiana a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19: quarantena, distanziamento sociale, vita in casa e lavoro agile, ecc.



Le immagini verranno selezionate ad insindacabile giudizio del direttivo dell’Associazione Culturale Fotografica Màdő.



Le foto devono essere prive delle firme o dei marchi dell’autore. Le foto possono essere state pubblicate/utilizzate in precedenza. Non sono ammesse foto prese da internet e il partecipante dichiara la proprietà intellettuale dell’immagine ai sensi del codice civile art. 2577 e successivi. Nel caso in cui sorgessero dubbi in merito all'originalità della foto, l’Associazione Culturale Fotografica Màdő si riserva il diritto di eliminarla dal contest.



Il partecipante autorizza l’Associazione Culturale Fotografica Màdő, qualora ce ne fosse bisogno ai fini della narrazione fotografica, a modificare lievemente le immagini (ritaglio e piccole correzioni a parametri quali contrasto, luminosità, ecc).



Il partecipante autorizza l’Associazione a riprodurre le immagini con qualsiasi mezzo, digitale e fisico, purché sia citato l'autore.



La partecipazione alla call comporta l’accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Gallery