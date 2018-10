“Calm radio” Vito Forthyto Quaranta e Giorgio Vendola a Palazzo Pesce

Sabato 6 aprile 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce trasmette “Calm Radio” con le chitarre, voce & elettronica di Vito Forthyto Quaranta e il contrabbasso & elettronica di Giorgio Vendola.



Un concerto in Puglia in cui la sperimentazione, il jazz, il rock incontrano la forma canzone e insieme svelano l’essenza dell’uomo e il suo inalienabile bisogno di libertà. Un programma musicale che racchiude tutta la produzione e l’esperienza decennale del duo formato da Vito Quaranta, alias Forthyto, diploma in Musica jazz presso il Conservatorio di Monopoli, perfezionamento all’American Institute of Guitar di New York, una intensa attività di compositore per pellicole cinematografiche, collaborazioni in giro per il mondo e definito da Alessandro Staiti “raffinato ricercatore musicale dal cristallino talento chitarristico e compositivo”, e Giorgio Vendola, diploma in Contrabbasso presso il Conservatorio di Monopoli, una curiosità che lo ha portato a esplorare i più diversi generi e stili musicali, compositore di colonne sonore e una carriera che lo vede esibirsi con i più prestigiosi nomi del panorama musicale internazionale.



Una serata che, fra composizioni originali, standard, scrittura per il cinema e improvvisazione, sviscera la dimensione introspettiva del pensiero prima ancora che delle sette note. Perché, per dirla con Keith Jarrett, “tutto ciò che non è musica è più importante della musica”.



Ticket: 10 euro



Sabato 6 aprile 2019 h 20.30 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it