Camera Soul in concerto alla masseria Dal Canonico

Sabato 24 novembre a partire dalle 20.30 sul palco della masseria Dal Canonico Camera Soul in concerto Maria Enrica Lotesoriere voce, Pippo Lombardo piano e tastiere, Beppe Sequestro basso, Fabio Delle Foglie batteria, Liviana Ferri percussioni.

Special Guest: Alex Milella

Inizio ore 20.30. Ingresso 25 euro concerto più cena.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 – 348.7212867– 3466.285.93 -080.4737744.

Camera Soul, è un progetto musicale originale che si muove tra jazz, soul e funk. Ideato dai fratelli Lombardo, il gruppo ha realizzato ad oggi 4 album riscuotendo successo in Italia e all’estero.

Il terzo album in particolare,“Dress Code”, inciso nel 2015 con etichetta Azzurra Music, è stato distribuito negli Stati Uniti e ha ottenuto ottime performances in tutte le classifiche internazionali di Itunes (primo in Gran Bretagna, Francia e Spagna e nella Top 50 in tutte le nazioni europee).

Per ben tre settimane di fila il disco è primo nella UK Soul Chart (cosa mai realizzata da una band italiana) e staziona 4 mesi nella Top 30. In Giappone raggiunge il 5 posto nella iTunes R&B Chart.

L'ultimo album "Connections" é in rotazione in BBC e in tutte le radio britanniche: ha raggiunto il 5 posto nella UK Soul Chart, il 16mo nel R&B giapponese iTunes Chart ed è nella top 30 di tutte le classifiche europee nella sezione Smooth Jazz.

Importanti anche le partecipazioni a prestigiosi Jazz Festival nazionali e internazionali; tra questi Umbria Jazz Winter 2016.

Il quinto album che uscirá a febbraio col titolo “Existence”.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria sono su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada “Brenca” (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona “Poggio Antiche Ville”, in via Chiancarelle, 48.