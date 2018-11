La rock band barese Camillorè sul palco del teatro Abeliano con “River. Antologia di un viaggio”

In una sorta di moderno e personale omaggio a Spoon River, un cantautore disorientato e confuso, dialoga con le anime di alcune sue canzoni, compiendo un lungo viaggio introspettivo all'interno di una misteriosa “discarica” fatta di ricordi, ombre e pensieri sfuggenti.

E’ il protagonista di “River. Antologia di un viaggio”, il prossimo spettacolo in programma al teatro Abeliano di Bari per la rassegna “Abeliano Events” il 30 novembre e 1 dicembre (ore 21). Un evento speciale dei Camillorè, la rock band barese sale sul palco di un teatro per presentare al pubblico il nuovissimo lavoro.

Un'opera inedita di teatro-canzone scritta da Davide Ceddìa (voce e autore del gruppo) e musicata ed arrangiata dalla band stessa. Lo spettacolo, oltre a tutti i componenti della band (Davide Ceddìa, Roberto Baratto, Gerardo Antonacci, Giuseppe Santorsola e Roberto D'Elia) è impreziosito dalle voci narranti di Vito Signorile (che ha curato anche la supervisione del progetto), Tina Tempesta, Enzo Vacca, Betty Lusito, Giacomo Di Mase e Martina Campanozzi.

Le due serate si svolgono in collaborazione con aMichi di Michele Visaggi ONLUS, associazione che da diversi anni si occupa di importanti eventi, iniziative e arte al servizio della prevenzione e della sicurezza stradale.

Botteghino del Teatro Abeliano

dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30

info. 080.542.7678