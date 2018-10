Ad Acquaviva delle Fonti 'Camminata tra gli Olivi con degustazione finale'

L'Associazione Città dell'Olio organizza in oltre 120 comuni di tutta Italia la Seconda Giornata Nazionale "Camminata Tra gli Olivi", al fine di valorizzare un prodotto sempre più di qualità e utilizzato sulle nostre tavole.

Anche ad Acquaviva delle Fonti, rientrante nella rete Città dell'Olio da qualche anno, Domenica 28 Ottobre 2018 si svolgerà la Seconda edizione de "La Camminata tra gli Olivi".



L'evento gratuito organizzato dalla Pro Loco Curtomartino - Acquaviva delle Fonti con il supporto del Assessorato all'Agricoltura di Acquaviva delle Fontiavrà inizio dalle ore 09,30.

Il percorso a piedi (anche in base alle condizioni meteo), partità dall'Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti sito in Piazza Maria SS. di Costantinopoli 16 e interesserà l'agro acquavivese, dando modo ai partecipanti di conoscere la qualità delle olive coltivate sul territorio.

Da qui il gruppo si sposterà in frantoio della Produttori Agricoli Associati, dove avrà la possibilità di conoscere tecniche di produzione e segreti di spremitura fino a degustare l'olio accompagnato da prodotti locali preparati dal Centro Polivante per Anziani.



PROGRAMMA:

• Ore 09,30: Incontro presso Info-Point Turistico (P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16)

• Ore 10,00: Partenza a piedi verso oliveto. Incontro con l’agronomo/produttore

• Ore 11,30: Visita didattica in frantoio e conoscenza dei processi di produzione dell’Olio

• Ore 12,30: Saluti istituzionali | Sindaco e Assessore

Degustazione di Olio e prodotti locali a cura del centro Polivalente per Anziani



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

Metodi di adesione: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Numero massimo di partecipanti: 40 pax

PER PRENOTARSI COMPILARE IL MODULO: https://goo.gl/bz0rze







INFORMAZIONI:

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì alla Domenica | 10:00-13:00 e 17:00-20:00. Chiuso il Lunedì

392.3369394 (Tel. Sms o Whatsapp) • 📧 infopoint.acquaviva@gmail.com